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Заварухин: надеюсь, что до дедлайна в «Сибири» будет новый легионер

Заварухин: надеюсь, что до дедлайна в «Сибири» будет новый легионер
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги домашнего матча с «Амуром» (3:2).

«Хорошо начали матч, здорово сыграли в первом периоде, забили хорошие голы. В конце отдали инициативу «Амуру», и у соперника были хорошие шансы реализовать моменты, но здорово Харри Сятери сыграл. Он помог нам сегодня. Здорово, что есть победа. Идём дальше. Главное сегодня – это 2 очка.

Что могут дать «Сибири» братья Ушенины? Давайте посмотрим, что будет дальше. После сезона скажу, что они дали команде. Сегодня поставил к ним в звено Олега Ли не потому, что они несколько лет назад играли вместе в Хабаровске. Хотели, чтобы Олег дал им динамики — у них последняя игра была 5 декабря, и они довольно долго не катались.

Отсутствие Демидова и Миловзорова? У Николая небольшое повреждение, он пока только начал тренироваться с командой. У Егора Миловзорова тоже повреждение.

Стоит ли ждать приобретения нового легионера до дедлайна? Вопрос, наверное, не ко мне. Надеюсь, что новый легионер будет», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» прервала четырёхматчевую серию поражений, дома обыграв «Амур»
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