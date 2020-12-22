Заварухин: надеюсь, что до дедлайна в «Сибири» будет новый легионер

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги домашнего матча с «Амуром» (3:2).
«Хорошо начали матч, здорово сыграли в первом периоде, забили хорошие голы. В конце отдали инициативу «Амуру», и у соперника были хорошие шансы реализовать моменты, но здорово Харри Сятери сыграл. Он помог нам сегодня. Здорово, что есть победа. Идём дальше. Главное сегодня – это 2 очка.
Что могут дать «Сибири» братья Ушенины? Давайте посмотрим, что будет дальше. После сезона скажу, что они дали команде. Сегодня поставил к ним в звено Олега Ли не потому, что они несколько лет назад играли вместе в Хабаровске. Хотели, чтобы Олег дал им динамики — у них последняя игра была 5 декабря, и они довольно долго не катались.
Отсутствие Демидова и Миловзорова? У Николая небольшое повреждение, он пока только начал тренироваться с командой. У Егора Миловзорова тоже повреждение.
Стоит ли ждать приобретения нового легионера до дедлайна? Вопрос, наверное, не ко мне. Надеюсь, что новый легионер будет», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 22 декабря 2020
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