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28 сейвов Федотова помогли «Трактору» обыграть «Автомобилист» в гостях

28 сейвов Федотова помогли «Трактору» обыграть «Автомобилист» в гостях
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Трактора» Ник Бэйлен, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Иван Федотов отразил 28 бросков. Шайбы в составе «Автомобилиста» забросили Станислав Бочаров и Андрей Обидин.

Это 11-й проигрыш екатеринбургского клуба в последних 12 играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 24 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2020, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Бывальцев (Пилут, Оберг) – 15:52' (5x4)   0:2 Кравцов (Гика, Бэйлен) – 31:21' (5x4)   1:2 Бочаров (Березин, Куликов) – 33:14' (5x5)   1:3 Бэйлен – 39:28' (5x5)   2:3 Обидин (Куликов) – 59:53' (6x5)
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