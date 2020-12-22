28 сейвов Федотова помогли «Трактору» обыграть «Автомобилист» в гостях

Челябинский «Трактор» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Трактора» Ник Бэйлен, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Иван Федотов отразил 28 бросков. Шайбы в составе «Автомобилиста» забросили Станислав Бочаров и Андрей Обидин.

Это 11-й проигрыш екатеринбургского клуба в последних 12 играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 24 декабря.