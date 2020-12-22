Питерс: в матче с «Трактором» всё решила игра в неравных составах

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (2:3).
«К сожалению, сегодня всё решила игра в неравных составах. Нам не удалось использовать свои моменты в большинстве, а в меньшинстве пропустили трижды. Будем разбираться. Отмечу позитивные изменения при игре в равных составах. Многие удаления были заработаны за выброс шайбы, задержку времени, нарушение численного состава.
Голышев пока не может играть. Да, мы его не поместили в список травмированных и ждём, когда он вернётся на лёд. У нас много защитников в команде, вместе с Хольцером уже девять человек. Расставаясь с Бодровым, мы поступили правильно. Мы отлично поработали в паузу», — приводит слова Питерса пресс-служба лиги.
- 22 декабря 2020
-
20:30
-
20:25
-
20:17
-
20:12
-
20:03
-
19:28
-
19:24
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:44
-
18:42
-
18:17
-
17:56
-
17:00
-
16:32
-
16:19
-
15:59
-
15:46
-
15:31
-
15:29
-
15:10
-
14:55
-
14:25
-
14:10
-
13:51
-
13:32
-
13:10
-
12:56
-
12:06
-
12:02
-
11:53
-
11:25
-
11:00
-
10:41