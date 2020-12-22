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Питерс: в матче с «Трактором» всё решила игра в неравных составах

Питерс: в матче с «Трактором» всё решила игра в неравных составах
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (2:3).

«К сожалению, сегодня всё решила игра в неравных составах. Нам не удалось использовать свои моменты в большинстве, а в меньшинстве пропустили трижды. Будем разбираться. Отмечу позитивные изменения при игре в равных составах. Многие удаления были заработаны за выброс шайбы, задержку времени, нарушение численного состава.

Голышев пока не может играть. Да, мы его не поместили в список травмированных и ждём, когда он вернётся на лёд. У нас много защитников в команде, вместе с Хольцером уже девять человек. Расставаясь с Бодровым, мы поступили правильно. Мы отлично поработали в паузу», — приводит слова Питерса пресс-служба лиги.

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