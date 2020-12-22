Лямся: таких опытных игроков, как Плэтт, не так много на рынке. Мы долго не думали

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (8:3).

«После перерыва всегда сложно понять, в какой форме команда. Счёт — на табло. Первые голы забили Плэтт, Наумеков, Гиматов, Пименов. Метсола сыграл отлично. Я доволен.

Кто стал инициатором приглашения Плэтта? Это было совместное решение руководства со мной. Таких опытных игроков не так много на рынке, поэтому мы долго не думали. Спросили ли, почему от него отказался «Автомобилист»? В такой ситуации мы узнавали, почему он покинул клуб. Не скажу причину. Если захочет, сам всё расскажет.

Получит ли вторая спецбригада большинства больше игрового времени? Всё зависит от ребят. Что с Воробьёвым? Не общался с ним. Шайба попала ему в голову», — приводит слова Лямся «ГорОбзор.Ру».