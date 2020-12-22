Президент КХЛ: контракт «Ак Барса» с Азеведу официально не расторгнут

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал слухи, что нападающий Джастин Азеведу покинет «Ак Барс».

«Знаем только, что он в Канаду улетел, да и то из СМИ. А вернётся или нет, надо в казанском клубе интересоваться. Контракт «Ак Барса» с Азеведу официально не расторгнут.

Все помнят, как Джастин играл в плей-офф, заработал титул MVP и вообще много для Казани сделал. Но не знаю, что там произошло. Слышал, что контракт Азеведу вообще может быть расторгнут без компенсации. Может, он в другую команду перейдет? Поживем — увидим. Когда будет официальная информация, прокомментируем.

Есть ли у лиги претензии к игрокам, покидающим клуб в ходе сезона? Мы не можем диктовать клубам политику, как работать с игроками. У каждого свои методы. Кто-то выращивает молодых на будущее, а кто-то хочет уже сейчас попасть в финал Кубка Гагарина. Вот если клуб заявит, что игрок самовольно покинул команду, ситуация будет рассмотрена в дисциплинарном комитете. Но точно так же и игрок может обратиться к нам с претензиями», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».