Президент КХЛ: контракт «Ак Барса» с Азеведу официально не расторгнут

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал слухи, что нападающий Джастин Азеведу покинет «Ак Барс».
«Знаем только, что он в Канаду улетел, да и то из СМИ. А вернётся или нет, надо в казанском клубе интересоваться. Контракт «Ак Барса» с Азеведу официально не расторгнут.
Все помнят, как Джастин играл в плей-офф, заработал титул MVP и вообще много для Казани сделал. Но не знаю, что там произошло. Слышал, что контракт Азеведу вообще может быть расторгнут без компенсации. Может, он в другую команду перейдет? Поживем — увидим. Когда будет официальная информация, прокомментируем.
Есть ли у лиги претензии к игрокам, покидающим клуб в ходе сезона? Мы не можем диктовать клубам политику, как работать с игроками. У каждого свои методы. Кто-то выращивает молодых на будущее, а кто-то хочет уже сейчас попасть в финал Кубка Гагарина. Вот если клуб заявит, что игрок самовольно покинул команду, ситуация будет рассмотрена в дисциплинарном комитете. Но точно так же и игрок может обратиться к нам с претензиями», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».
- 22 декабря 2020
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