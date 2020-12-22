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«Локомотив» обыграл «Северсталь», прервав пятиматчевую серию побед череповчан

«Локомотив» обыграл «Северсталь», прервав пятиматчевую серию побед череповчан
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Локомотива» Алексей Марченко, он забросил победную шайбу в концовке третьего периода. Голкипер хозяев Эдди Паскуале отразил 26 бросков. Единственный гол «Северстали» забил Адам Лишка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, прервалась 5-матчевая победная серия череповецкого клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 25 декабря дома встретится с «Сочи», а «Северсталь» 24 декабря в Санкт-Петербурге — со СКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2020, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Ткачёв (Рафиков, Алексеев) – 33:52' (5x4)   1:1 Лишка (Кодола) – 52:08' (5x5)   2:1 Марченко – 59:18' (5x5)
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