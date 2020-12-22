«Локомотив» обыграл «Северсталь», прервав пятиматчевую серию побед череповчан

«Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Локомотива» Алексей Марченко, он забросил победную шайбу в концовке третьего периода. Голкипер хозяев Эдди Паскуале отразил 26 бросков. Единственный гол «Северстали» забил Адам Лишка.

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Таким образом, прервалась 5-матчевая победная серия череповецкого клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 25 декабря дома встретится с «Сочи», а «Северсталь» 24 декабря в Санкт-Петербурге — со СКА.