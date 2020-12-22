Московское «Динамо» разгромило «Йокерит» в домашнем матче КХЛ
Московское «Динамо» обыграло финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась с разгромным счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Иван Муранов, на его счету дубль. Два очка набрал капитан «Динамо» Вадим Шипачёв (0+2). Шат-аут — у голкипера москвичей Эмиля Гарипова, отразившего 24 броска.
Это четвёртый кряду проигрыш финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 24 декабря дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Йокерит» 26 декабря в Хельсинки — с череповецкой «Северсталью».
Рекомендуем вам
- 22 декабря 2020
-
21:50
-
21:42
-
21:30
-
21:16
-
20:30
-
20:25
-
20:17
-
20:12
-
20:03
-
19:28
-
19:24
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:44
-
18:42
-
18:17
-
17:56
-
17:00
-
16:32
-
16:19
-
15:59
-
15:46
-
15:31
-
15:29
-
15:10
-
14:55
-
14:25
-
14:10
-
13:51
-
13:32
-
13:10
-
12:56
-
12:06
-
12:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам