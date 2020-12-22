Московское «Динамо» разгромило «Йокерит» в домашнем матче КХЛ

Московское «Динамо» обыграло финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась с разгромным счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Иван Муранов, на его счету дубль. Два очка набрал капитан «Динамо» Вадим Шипачёв (0+2). Шат-аут — у голкипера москвичей Эмиля Гарипова, отразившего 24 броска.

Это четвёртый кряду проигрыш финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 24 декабря дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Йокерит» 26 декабря в Хельсинки — с череповецкой «Северсталью».