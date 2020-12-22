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Московское «Динамо» разгромило «Йокерит» в домашнем матче КХЛ

Московское «Динамо» разгромило «Йокерит» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась с разгромным счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Иван Муранов, на его счету дубль. Два очка набрал капитан «Динамо» Вадим Шипачёв (0+2). Шат-аут — у голкипера москвичей Эмиля Гарипова, отразившего 24 броска.

Это четвёртый кряду проигрыш финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 24 декабря дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Йокерит» 26 декабря в Хельсинки — с череповецкой «Северсталью».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2020, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Йокерит
Хельсинки
1:0 Муранов – 11:49' (5x5)   2:0 Муранов (Ефремов) – 19:10' (4x5)   3:0 Кагарлицкий (Шипачёв, Яшкин) – 27:13' (5x5)   4:0 Яшкин (Шипачёв, Сергеев) – 38:37' (5x5)
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