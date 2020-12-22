ЦСКА отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но уступил СКА в «армейском» дерби

СКА обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Кирилл Марченко. Голкипер СКА Магнус Хелльберг отразил 15 бросков. Два очка в составе ЦСКА набрал защитник Мэт Робинсон (0+2).

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Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 24 декабря дома встретится с череповецкой «Северсталью», а ЦСКА 27 декабря в Подольске — с местным «Витязем».