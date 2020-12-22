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ЦСКА отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но уступил СКА в «армейском» дерби

ЦСКА отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но уступил СКА в «армейском» дерби
Хоккей / КХЛ 0

СКА обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Кирилл Марченко. Голкипер СКА Магнус Хелльберг отразил 15 бросков. Два очка в составе ЦСКА набрал защитник Мэт Робинсон (0+2).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 24 декабря дома встретится с череповецкой «Северсталью», а ЦСКА 27 декабря в Подольске — с местным «Витязем».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Бурдасов (Кузьменко, Токранов) – 02:32' (5x4)   1:1 Сошников (Лайпсик, Чмыхов) – 03:48' (5x5)   2:1 Морозов (Ткачёв) – 45:07' (5x5)   3:1 Марченко (Тимкин) – 55:05' (5x5)   3:2 Окулов (Шалунов, Робинсон) – 58:33' (5x5)   3:3 Шалунов (Мамин, Робинсон) – 59:08' (5x5)   4:3 Марченко – 65:00' (ПБ)
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