«Ак Барс» всухую обыграл «Спартак» в гостях, Да Коста набрал 3 очка
Казанский «Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Шайбы в составе победителей забросили Станислав Галиев, Тревор Мёрфи и Найджел Доус. Самым результативным игроком встречи стал Стефан Да Коста, в активе которого 3 (0+3) очка. Третий шат-аут в сезоне оформил голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, отразивший 33 броска.
Это седьмая кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 23 декабря дома встретится с подольским «Витязем», а «Ак Барс» 24 декабря в Москве — со столичным «Динамо».
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