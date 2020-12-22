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«Ак Барс» всухую обыграл «Спартак» в гостях, Да Коста набрал 3 очка

«Ак Барс» всухую обыграл «Спартак» в гостях, Да Коста набрал 3 очка
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Шайбы в составе победителей забросили Станислав Галиев, Тревор Мёрфи и Найджел Доус. Самым результативным игроком встречи стал Стефан Да Коста, в активе которого 3 (0+3) очка. Третий шат-аут в сезоне оформил голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, отразивший 33 броска.

Это седьмая кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 23 декабря дома встретится с подольским «Витязем», а «Ак Барс» 24 декабря в Москве — со столичным «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2020, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Галиев (Доус, Да Коста) – 06:35' (5x4)   0:2 Мёрфи (Да Коста) – 20:46' (5x5)   0:3 Доус (Да Коста) – 54:09' (5x4)
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