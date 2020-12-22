Никитин — о матче со СКА: двое судей оказались в ростере противника, не ожидали мы такого

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:4 Б).

«Ребята проявили характер, многое вытерпели. Двое судей оказались в ростере противоположной команды, не ожидали мы такого. Хоккей состоит не только из атаки — тут много нюансов: оборона, меньшинство, большинство. Объективная причина — кто-то из сборной вернулся, кто-то вышел из под нагрузки, чтобы созидать в атаке. Может, что-то не получалось, но мы поблагодарили команду.

Может, это ущербная психология, но очком мы довольны. Главное не то, что взяли очко или могли выиграть, а то, что ребята до конца сражались, это самое главное», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.