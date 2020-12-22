Яшкин — о голе: коснулся шайбы клюшкой, мне нет смысла придумывать

Нападающий московского «Динамо» Дмитрия Яшкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:0).
«Нужно было заставить их обороняться, так как они в пять защитников играли. Думаю, мы неплохо это делали. Конечно, могли ещё лучше, но именно благодаря этому и забивали голы.
Коснулся ли я шайбы в эпизоде с голом? Да, я коснулся шайбы клюшкой. Чуть-чуть совсем, но коснулся. Тут мне смысла придумывать нет. Я думал, что ещё и моего конька коснулась шайба, но потом посмотрел видеозапись и увидел, что она попала в конёк защитнику, а потом в мою клюшку, пусть и совсем незаметно.
Думаю, очень тяжёлый матч будет с «Ак Барсом». Надо хорошо подготовиться. Много будет силовой борьбы, единоборств. Кто лучше с этим справится, тот и выиграет», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 декабря 2020
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