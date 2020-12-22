Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Яшкин — о голе: коснулся шайбы клюшкой, мне нет смысла придумывать

Яшкин — о голе: коснулся шайбы клюшкой, мне нет смысла придумывать
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий московского «Динамо» Дмитрия Яшкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:0).

«Нужно было заставить их обороняться, так как они в пять защитников играли. Думаю, мы неплохо это делали. Конечно, могли ещё лучше, но именно благодаря этому и забивали голы.

Коснулся ли я шайбы в эпизоде с голом? Да, я коснулся шайбы клюшкой. Чуть-чуть совсем, но коснулся. Тут мне смысла придумывать нет. Я думал, что ещё и моего конька коснулась шайба, но потом посмотрел видеозапись и увидел, что она попала в конёк защитнику, а потом в мою клюшку, пусть и совсем незаметно.

Думаю, очень тяжёлый матч будет с «Ак Барсом». Надо хорошо подготовиться. Много будет силовой борьбы, единоборств. Кто лучше с этим справится, тот и выиграет», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» разгромило «Йокерит» в домашнем матче КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020