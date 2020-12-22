Мамин: в третьем периоде кто-то мог подумать, что всё безнадёжно, но ЦСКА сравнял счёт
Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:4 Б).
«Начали матч не так, как хотели. Во втором периоде добавили во всём, а в третьем кто-то мог подумать, что всё безнадежно, но у нас получилось сравнять счет. Немного не хватило до победы. Мы всегда играем на победу, но такие матчи для построения команды даже важнее побед. С позитивом двигаемся дальше», — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 24 декабря дома встретится с череповецкой «Северсталью», а ЦСКА 27 декабря в Подольске — с местным «Витязем».
ЦСКА отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но уступил СКА в «армейском» дерби
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