Марченко: не хочу комментировать ошибки Хелльберга, я тоже привёз выход «один в ноль» в ОТ

Нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 Б).

«Особо нечего сказать, напряжённый матч. Всегда так играем с ЦСКА — мало свободного льда, много борьбы и вбросов. Не хочу комментировать ошибки Хелльберга. Понимаю вратарей. Он выручал нас по ходу матча, а ошибки со всеми бывают — я тоже в овертайме привёз выход «один в ноль». Со всеми бывает. В конце мы подсели, было много брака, проигрывали борьбу, но слава богу, смогли победить.

Психологически тяжело упускать победу в конце основного времени, но это хоккей. Никто не исключает такие ситуации. Мы смогли собраться на скамейке за три минуты перед началом овертайма. Брагин просто старался поддержать. Для него главное было, чтобы команда не потеряла концентрацию.

Мой гол? Такие броски не отрабатываются. Возможно, повезло, а может, и вратарь ошибся. Бросил так от безысходности — слава богу, залетело», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.