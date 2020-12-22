Ткачёв: не сказал бы, что на Евротуре скорости были выше, чем в КХЛ

Нападающий СКА Владимир Ткачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 Б).

«Могли довести до победы без овертаймов и буллитов, но так получилось. Хорошо, что выиграли. Даже не знал, что набрал 200-е очко в КХЛ. Сказали после игры, не успел забрать шайбу. Отмечать не планирую, планирую больше набрать.

Всякое бывает, это хоккей, можно было не попасть. Но Морозов попал, и у меня не было мысли, что он не попадёт. Я люблю такие передачки отдавать.

Не сказал бы, что на Евротуре скорости были выше, чем в КХЛ», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 24 декабря дома встретится с череповецкой «Северсталью», а ЦСКА 27 декабря в Подольске — с местным «Витязем».