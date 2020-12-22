КХЛ дисквалифицировала нападающего «Авангарда» Клима Костина на два матча

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Авангарда» Клима Костина на два матча, сообщает официальный сайт организации.
«Куньлунь Ред Стар» — «Авангард». Время — 11:28. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Клима Костина наказание по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ — дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Время — 58:58. На основании представленных материалов принято решение:
1. Оставить без изменений наказание, наложенное на Костина по п.1.26. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, — подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с п. 4.2.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) и большим и дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20 минут) в одном матче, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Костин пропустит два матча.
2. Оставить без изменений наказание, наложенное на главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Алексея Ковалева по п.2.8. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, — подвергнуть денежному штрафу.
3. Оставить без изменений наказание, наложенное на тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина по п.2.8. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, — подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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