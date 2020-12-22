Рижское «Динамо» расторгло контракт с защитником Ондржеем Витасеком, сообщает официальный сайт латвийского клуба. Соглашение расторгнуто по просьбе хоккеиста в связи с семейными обстоятельствами.
В нынешнем сезоне 30-летний Витасек сыграл за рижское «Динамо» в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «–9».
В КХЛ чешский игрок обороны в 160 матчах набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности «–15» и 118 минутах штрафного времени. До перехода в рижский клуб он выступал за ханты-мансийскую «Югру», китайский «Куньлунь Ред Стар» и хабаровский «Амур».
Рижское «Динамо», набрав в 36 матчах регулярного чемпионата 16 очков, занимает последнее, 11-е место в Западной конференции.
- 23 декабря 2020
-
01:14
- 22 декабря 2020
-
23:54
-
23:46
-
23:40
-
23:26
-
23:00
-
22:42
-
22:37
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:20
-
22:14
-
22:03
-
21:50
-
21:42
-
21:30
-
21:16
-
20:30
-
20:25
-
20:17
-
20:12
-
20:03
-
19:28
-
19:24
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:44
-
18:42
-
18:17
-
17:56
-
17:00
-
16:32
-
16:19