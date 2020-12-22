Рижское «Динамо» расторгло контракт с защитником Ондржеем Витасеком, сообщает официальный сайт латвийского клуба. Соглашение расторгнуто по просьбе хоккеиста в связи с семейными обстоятельствами.

В нынешнем сезоне 30-летний Витасек сыграл за рижское «Динамо» в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «–9».

В КХЛ чешский игрок обороны в 160 матчах набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности «–15» и 118 минутах штрафного времени. До перехода в рижский клуб он выступал за ханты-мансийскую «Югру», китайский «Куньлунь Ред Стар» и хабаровский «Амур».

Рижское «Динамо», набрав в 36 матчах регулярного чемпионата 16 очков, занимает последнее, 11-е место в Западной конференции.