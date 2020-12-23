Спартаковец прокручивал мясо, факелоносец пронёс огонь. Фото ретроматча с «Ак Барсом»

22 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» казанский «Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.



Голы в составе победителей забили Станислав Галиев, Тревор Мёрфи и Найджел Доус. Результативным игроком матча стал Стефан Да Коста, в его активе 3 (0+3) очка. Третий шат-аут в сезоне у голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова, отразившего 33 броска.

Это седьмая кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 23 декабря дома встретится с подольским «Витязем», а «Ак Барс» 24 декабря в Москве — со столичным «Динамо».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.