Спартаковец прокручивал мясо, факелоносец пронёс огонь. Фото ретроматча с «Ак Барсом»

22 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» казанский «Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Голы в составе победителей забили Станислав Галиев, Тревор Мёрфи и Найджел Доус. Результативным игроком матча стал Стефан Да Коста, в его активе 3 (0+3) очка. Третий шат-аут в сезоне у голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова, отразившего 33 броска.
Это седьмая кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 23 декабря дома встретится с подольским «Витязем», а «Ак Барс» 24 декабря в Москве — со столичным «Динамо».
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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