Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Спартаковец прокручивал мясо, факелоносец пронёс огонь. Фото ретроматча с «Ак Барсом»

Ретро матч «Спартак» — «Ак Барс»
Спартаковец прокручивал мясо, факелоносец пронёс огонь. Фото ретроматча с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

22 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» казанский «Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Голы в составе победителей забили Станислав Галиев, Тревор Мёрфи и Найджел Доус. Результативным игроком матча стал Стефан Да Коста, в его активе 3 (0+3) очка. Третий шат-аут в сезоне у голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова, отразившего 33 броска.

Это седьмая кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 23 декабря дома встретится с подольским «Витязем», а «Ак Барс» 24 декабря в Москве — со столичным «Динамо».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020