«Вашингтон» подписал контракт с 2-кратным обладателем Кубка Стэнли Конором Шири

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Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 28-летним американским нападающим Конором Шири.

Соглашение с игроком рассчитано на 1 сезон, согласно которому хоккеист заработает $735 тыс.

Напомним, что Конор Шири выступал в НХЛ за такие команды, как «Питтсбург Пингвинз» (2015-2018, 2019-2020) и «Баффало Сэйбрз» (2018-2019). В составе «Питтсбурга» форвард стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли (2016, 2017).

Прошлый сезон Шири начинал в составе «Баффало», за который он провёл 55 встреч, набрав 19 (9+10) очков при показателе полезности «-4». Ещё 8 игр в сезоне-2019/2020 он провёл за «Питтсбург», отметившись 1 заброшенной шайбой и 3 результативными передачами с коэффициентом полезности «-1».

Всего в НХЛ на счету 28-летнего форварда 325 матчей, в которых он набрал 150 (72+78) очков с коэффициентом полезности «+2».