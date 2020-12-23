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«Тампа» продлила контракты с Яном Руттой и Эриком Чернаком на сумму $ 11,45 млн

Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте объявила о продлении контрактов с защитниками Эриком Чернаком и Яном Руттой.

Соглашение с 23-летним словацким защитником Эриком Чернаком рассчитано на 3 года (до конца сезона-2022/2023) на общую сумму $ 8,85 млн ($ 2,95 за сезон). 30-летний чех Ян Рутта подписал 2-летний контракт на $ 2,6 млн ($ 1,3 млн за сезон).

В прошедшем сезоне Эрик Чернак провёл 67 встреч за «Тампу», в которых набрал 12 (5+7) очков, заработав показатель полезности «+11». Его одноклубник Ян Рутта отыграл в 33 встречах, набрав 7 (1+6) баллов за результативности и продемонстрировав коэффициент полезности «+6».

Ранее сообщалось, что «Тампа» может поместить звёздного российского форварда Никиту Кучерова в долгосрочный список травмированных, что поможет клубу решить проблемы с потолком зарплат.