Пастрняк стал четвёртым хоккеистом в истории, который был назван спортсменом года в Чехии

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк был назван спортсменом года в Чехии, сообщается на официальном сайте американского клуба. 24-летний форвард забросил 48 шайб в 70 матчах регулярного сезона НХЛ-2019/2020 и разделил приз лучшего снайпера («Морис Ришар Трофи») с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Примечательно, что Пастрняк – всего четвёртый хоккеист в истории ЧССР и Чехии, получивший такое признание. До него это были вратари Йозеф Миколаш (1961 год) и Доминик Гашек (1994, 1998), а также форвард Яромир Ягр (2005). Приз вручается ежегодно с 1959 года, победитель выбирается членами Чешской ассоциации спортивных журналистов. Пастрняк занял первое место, опередив горнолыжницу Эстер Ледецку.

«Я бы никогда не подумал, что смогу стать спортсменом года. В хоккее главный приз – это коллективный успех, видеть своё имя на таком трофее с великой историей – это что-то невероятное», – сказал Пастрняк.