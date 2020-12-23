Тренер «Йокерита» — о 0:4 в матче с «Динамо»: мне понравилось, как играла команда

Тренер «Йокерита» Пекка Кангасалуста подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:4).
«Конечно, мы совсем недовольны результатом, но мне понравилось, как играла команда. В третьем периоде показывали характер, хоть и проигрывали уже 0:4. Мы понимали, что нас ждёт два тяжёлых матча подряд, при этом хоккеисты были довольны возможностью играть много. Но сегодня они играли не так хорошо, как вчера. Всё это не оправдания, у нас были все возможности для победы. К следующей встрече мы уже сможем заявить полный состав», — цитирует Кангасалусту пресс-служба КХЛ.
Это четвёртый кряду проигрыш финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 24 декабря дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Йокерит» 26 декабря в Хельсинки — с череповецкой «Северсталью».
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