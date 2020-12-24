Календарь матчей молодёжного чемпионата мира — 2021 по хоккею

Завтра, 25 декабря, в Эдмонтоне стартует молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Стартовый матч команда Игоря Ларионова проведёт 26 декабря со сборной США. В матче открытия сыграют сборные Швейцарии и Словакии. Календарь матчей доступен на «Чемпионате».

Расписание матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2021

26 декабря 05:30 мск, Россия — США

28 декабря 05:30, Чехия — Россия

30 декабря 05:30, Австрия — Россия

31 декабря 05:30, Россия — Швеция

Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 3 января, полуфинальные — 5 января. 6 января состоятся финал и матч за бронзу молодёжного чемпионата мира. Особенностью МЧМ-2021 является то обстоятельство, что все сборные сохранят место в элитном дивизионе и смогут принять участие в МЧМ-2022.