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«Тампа» превышает потолок зарплат на $ 6,15 млн, при этом не подписан контракт с Чирелли

«Тампа» превышает потолок зарплат на $ 6,15 млн, при этом не подписан контракт с Чирелли
Хоккей / НХЛ 0
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Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте объявила о продлении контрактов с защитниками Эриком Чернаком и Яном Руттой.

После заключения контрактов с этими хоккеистами платёжная ведомость «молний» равна $ 87,65 млн. Потолок зарплат в НХЛ на следующий сезон составляет $ 81,5 млн. Таким образом, обладатель Кубка Стэнли превышает допустимый лимит на $ 6,15 млн, при этом среди ограниченно свободных агентов продолжает оставаться один из ключевых игроков чемпионской команды Энтони Чирелли.

Ранее сообщалось, что «Тампа» может поместить звёздного российского форварда Никиту Кучерова в долгосрочный список травмированных, что поможет клубу решить проблемы с потолком зарплат. Также ожидается, что американский клуб может произвести манипуляции с контрактом Тайлера Джонсона.

Источник: «Тампа-Бэй» может поместить Кучерова в долгосрочный список травмированных
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