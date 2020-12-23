Вудкрофт — о 3:8: в последние два года Уфа не очень хорошо принимает нас у себя

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» (3:8).

«Мы знали, что нам нужно было очень хорошо играть в защите, очень хорошо реализовывать свои моменты в атаке. У нас было неплохое начало. Во втором периоде нам хорошо удалось забить первый гол. К сожалению, потом было удаление «пять на три», которое соперник смог реализовать. После этого мы стали действительно плохо играть, стали делать непонятные, невынужденные ошибки, плохо действовали с шайбой, теряли её. В играх против таких команд, как Уфа, нельзя допускать такие ошибки. Они привели к закономерному результату.

Очередной разгром «Динамо» в Уфе? В последние два года Уфа не очень хорошо нас принимает у себя. Конечно, нельзя засыпать на льду с такой командой. Уфа почувствовала свои моменты, смогла их реализовать. Всё закономерно, такой счёт.

Почему не играл Спунер? У него травма нижней части тела, с которой он борется. Насколько серьёзна для команды потеря Шаранговича? Конечно, Егора сложно заменить. Он, несомненно, был лидером нашей команды, выполнял большие задачи и очень помогал нам. Я думаю, вы сегодня увидели, что его отъезд сказался на команде, но в то же время хочу отметить, что, когда один игрок уезжает, на его место должны приходить другие. Ребята должны доказывать своей игрой, что они хотят быть лидерами, быть лучшими в команде. Это то, на чём мы сейчас концентрируем их внимание», — цитирует Вудкрофта пресс-служба КХЛ.