Максим Кицын раскритиковал Леонида Вайсфельда за его работу в новокузнецком «Металлурге»

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын рассказал о работе с генеральным менеджером клуба Леонидом Вайсфельдом в сезоне-2011/2012.
«Когда его назначили, я был в приятном предвкушении. Я смотрел его эфиры, когда он комментировал матчи. Он много грамотных вещей говорил, и я думал: «Ну, грамотного специалиста подписали, всё по делу говорит». А когда начали работать вместе, то как-то не всё так прозрачно было, как он любил говорить по телевизору.
Ну и как-то я попал под раздачу. Да, не самая удачная игра с моей стороны была, конечно, но то, как он себя повёл, как повели себя его помощники… Я не хочу оправдываться, но, будь я на его месте, я бы молодому игроку, у которого наступает очень важное время в карьере, пытался помочь. А не решал бы какие-то свои вопросы и не преследовал какие-то свои личные интересы», — цитирует Кицына Sport24.
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