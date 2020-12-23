Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Максим Кицын раскритиковал Леонида Вайсфельда за его работу в новокузнецком «Металлурге»

Максим Кицын раскритиковал Леонида Вайсфельда за его работу в новокузнецком «Металлурге»
Хоккей / ВХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын рассказал о работе с генеральным менеджером клуба Леонидом Вайсфельдом в сезоне-2011/2012.

«Когда его назначили, я был в приятном предвкушении. Я смотрел его эфиры, когда он комментировал матчи. Он много грамотных вещей говорил, и я думал: «Ну, грамотного специалиста подписали, всё по делу говорит». А когда начали работать вместе, то как-то не всё так прозрачно было, как он любил говорить по телевизору.

Ну и как-то я попал под раздачу. Да, не самая удачная игра с моей стороны была, конечно, но то, как он себя повёл, как повели себя его помощники… Я не хочу оправдываться, но, будь я на его месте, я бы молодому игроку, у которого наступает очень важное время в карьере, пытался помочь. А не решал бы какие-то свои вопросы и не преследовал какие-то свои личные интересы», — цитирует Кицына Sport24.

Лидер золотой «молодёжки» и лучший бомбардир ВХЛ не нужен Куньлуню». Что не так с Кицыным?
Кажется, судьба за что-то ненавидит хоккеиста, который когда-то подавал большие надежды.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020