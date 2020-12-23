Бронзовый призёр МЧМ-2019 Кирилл Слепец стал игроком «Нефтяника»

Российский нападающий Кирилл Слепец стал игроком «Нефтяника», сообщается на официальном сайте клуба ВХЛ.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 17 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ в составе «Бурана», который является фарм-клубом «Локомотива». Кирилл отметился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени.

Воспитанник хабаровского хоккея является бронзовым призёром МЧМ-2019. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за бронзу россияне победили швейцарцев со счётом 5:2.