«Нью-Джерси» заключил трёхлетний контракт с вратарём Блэквудом на $ 8,4 млн
«Нью-Джерси Дэвилз» подписал новый контракт с голкипером Маккензи Блэквудом, сообщает обозреватель официального сайта Национальной хоккейной лиги Дэн Розен на своей официальной странице в «Твиттере».
«Дьяволы» заключили с 24-летним вратарём трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 8,4 млн. В среднем за год американский голкипер будет получать $ 2,8 млн.
Распределение заработной платы Блэквуда по сезонам будет следующим: сезон-2020/2021 — $ 1,475 млн, сезон-2021/2022 — $ 2,8 млн, сезон-2022/2023 — $ 4,125 млн.
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