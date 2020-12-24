Россия — Канада: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 1:55 мск

Молодёжная сборная России ближайшей ночью по московскому времени проведёт контрольный матч с командой Канады. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.
Кроме того, трансляция будет осуществляться и на официальной странице Первого канала в YouTube.
Встреча состоится в Эдмонтоне в ночь с 23 на 24 декабря по московскому времени. Начало — в 1:55.
Ранее сборная России должна была сыграть с командой Словакии, но встреча была отменена. Словаки проведут матч со сборной Чехии.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в период с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря со сборной США.
- 24 декабря 2020
-
00:05
-
00:00
- 23 декабря 2020
-
23:42
-
23:36
-
23:21
-
22:37
-
22:23
-
21:55
-
21:49
-
21:43
-
21:15
-
21:01
-
20:41
-
20:33
-
20:19
-
20:13
-
19:42
-
19:29
-
19:23
-
18:28
-
17:45
-
17:34
-
17:30
-
16:59
-
16:17
-
15:35
-
15:10
-
14:47
-
14:21
-
14:00
-
13:43
-
13:30
-
13:01
-
12:55
-
12:42