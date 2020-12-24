Россия — Канада: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 1:55 мск

Молодёжная сборная России ближайшей ночью по московскому времени проведёт контрольный матч с командой Канады. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.



Кроме того, трансляция будет осуществляться и на официальной странице Первого канала в YouTube.



Встреча состоится в Эдмонтоне в ночь с 23 на 24 декабря по московскому времени. Начало — в 1:55.



Ранее сборная России должна была сыграть с командой Словакии, но встреча была отменена. Словаки проведут матч со сборной Чехии.



Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в период с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря со сборной США.

Прямая трансляция матча Россия — Канада перед МЧМ-2021