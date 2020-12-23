Хаула подписал однолетний контракт на $ 1,75 млн с «Нэшвиллом»
«Нэшвилл Предаторз» подписал соглашение с 29-летним нападающим Эриком Хаулой, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
Сообщается, что стороны заключили однолетний контракт на $ 1,75 млн.
Напомним, что сезон-2019/2020 Хаула начинал в «Каролине Харрикейнз». В феврале 2020 года нападающий был обменян во «Флориду Пантерз» вместе с Лукасом Валльмарком, Чейзом Приски и Ээту Луостариненом. Взамен «лавины» получили нападающего Винсента Трочека. Ранее Хаула выступал за «Вегас Голден Найтс».
Хаула сыграл за «Харрикейнз» 41 матч в нынешнем регулярном чемпионате, в его активе 22 (12+10) очка. Он заработал 20 штрафных минут при показатели полезности "+1". Валльмарк за 60 игр в текущем сезоне набрал 23 (11+12) очка.
«Флорида» обменяла Трочека в «Каролину» на Хаулу, Валльмарка и двух проспектов
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