Хаула подписал однолетний контракт на $ 1,75 млн с «Нэшвиллом»

«Нэшвилл Предаторз» подписал соглашение с 29-летним нападающим Эриком Хаулой, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».



Сообщается, что стороны заключили однолетний контракт на $ 1,75 млн.



Напомним, что сезон-2019/2020 Хаула начинал в «Каролине Харрикейнз». В феврале 2020 года нападающий был обменян во «Флориду Пантерз» вместе с Лукасом Валльмарком, Чейзом Приски и Ээту Луостариненом. Взамен «лавины» получили нападающего Винсента Трочека. Ранее Хаула выступал за «Вегас Голден Найтс».



Хаула сыграл за «Харрикейнз» 41 матч в нынешнем регулярном чемпионате, в его активе 22 (12+10) очка. Он заработал 20 штрафных минут при показатели полезности "+1". Валльмарк за 60 игр в текущем сезоне набрал 23 (11+12) очка.

«Флорида» обменяла Трочека в «Каролину» на Хаулу, Валльмарка и двух проспектов