Эффектный сейв от Ортио и споры Секача с судьёй. Фото победы «Барыса» над «Авангардом»

Сегодня, 23 декабря, в Подмосковье на льду стадиона «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).



Уже на второй минуте матча Роман Старченко с передачи Никиты Михайлиса вывел гостей вперёд, реализовав численное большинство. На восьмой минуте Кирилл Семёнов сравнял счёт. Ему ассистировали Максим Чудинов и Алексей Береглазов. За 37 секунд до конца второго игрового отрезка Якоб Лилья с передачи Фила Вароне вновь вывел нур-султанскую команду вперёд. На 58-й минуте Вароне забросил третью шайбу «Барыса».



Лучшие фото с матча «Авангард» — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.