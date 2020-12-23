«Сочи» объявил о переходе нападающего СКА Богдана Якимова

«Сочи» объявил о переходе нападающего санкт-петербургского СКА Богдана Якимова на своём официальном сайте.



В обратном направлении проследуют форварды Павел Кукштель и Даниил Огирчук, которые перешли в «Сочи» в июне 2020 года в результате обмена из СКА.



Напомним, что 26-летний Якимов пополнил состав «армейцев» в прошлое межсезонье после обмена с череповецкой «Северсталью». В нынешнем регулярном чемпионате 26-летний нападающий сыграл всего шесть матчей в команде.



В прошлом сезоне Якимов забросил 9 шайб и сделал 10 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-7" и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Богдан проводил на льду 14 минут 39 секунд.

СКА обменял Якимова в «Сочи» на Кукштеля и Огирчука