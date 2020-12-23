Старт сезона в ОХЛ вновь отложат из-за закрытия границ в Онтарио

В ОХЛ объявили, что начало сезона будет отложено ещё больше из-за закрытия границ в провинции Онтарио, сообщает главный редактор Hockey's lifestyle magazine и обозреватель NHL Network Radio Дэвид Паньотта на своей странице в «Твиттере». Границы будут закрыты в субботу, 26 декабря, на четыре недели.



Отмечается, что новые потенциальные даты начала сезона в Юниорской лиге Онтарио будут определены в 2021 году.



Напомним, сезон ОХЛ должен был стартовать 4 февраля 2021 года.



Ранее Юниорская лига Онтарио предприняла ряд шагов, чтобы ограничить распространение коронавируса в течение сезона. В правительстве Онтарио посчитали, что лига должна устранить физические контакты между игроками, включая элементы силовой борьбы.

OHL должна запретить силовую борьбу, чтобы ограничить распространение коронавируса