О’Райлли официально назначен новым капитаном «Сент-Луиса», Тарасенко — ассистент

Нападающий Райан О’Райлли официально назначен новым капитаном «Сент-Луис Блюз», сообщается на официальном сайте команды.
Ассистентами станут Владимир Тарасенко, Брэйден Шенн и Колтон Парайко.
Предыдущим капитаном «блюзменов» был Алекс Пьетранджело. В межсезонье его контракт истёк, а новый согласовать стороны не смогли. Защитник перешёл в «Вегас Голден Найтс».
Канадский форвард выступает за «Сент-Луис» с сезона-2018/2019. В 2019 году выиграл Кубок Стэнли с командой и получил «Конн Смайт Трофи», как самый ценный игрок плей-офф.
В минувшем сезоне канадец в 71 встрече регулярного чемпионата забросил 12 шайб и отдал 49 результативных передач при показателе полезности «+11» и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету 29-летнего О’Райлли девять матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал семь голевых передач при показателе полезности "+3".
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