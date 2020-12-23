Юрий Михайлис: сегодня «Барыс» не проиграл почти ни одного единоборства

Главный тренер нур-султанского «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с омским «Авангардом» (3:1).
«Первый период прошёл в равной борьбе. Где-то прощупывали друг друга. Второй период был под нашим контролем. В третьем периоде снова был равный матч, мы забросили шайбу. Блэкер — защитник оборонительного плана, по игре к нему претензий нет. Он не уступал ни в чём. Если взять матч в Нур-Султане, то мы действовали неплотно, позволяли сопернику много действовать с шайбой. Сегодня мы не проиграли почти ни одного единоборства. Поставили Никиту Михайлиса в ударное звено, чтобы разнообразить игру», — приводит слова Михайлиса пресс-служба КХЛ.
Напомним, «Барыс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на «Арене Балашиха» имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).
- 23 декабря 2020
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