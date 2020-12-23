Никита Михайлис: со стороны приём Старченко на Покке выглядел чисто

Нападающий нур-сурсалтанского «Барыса» Никита Михайлис подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:1).



«Это наш третий матч на выезде. Силы уже были на исходе, но мы отдохнули перед матчем. Йони сыграл шикарно, особенно концовку. Мы здорово действовали в большинстве. У нас все четыре состава играют на одном уровне, делаем одно дело. Проблем сыграть в новом сочетании не было. Быстрый гол придал нам небольшой импульс, чувствуешь себя лучше после шайбы. Со стороны приём Старченко на Покке выглядел чисто. Соперник не видел этого момента, не ожидал его. Для нас сейчас каждый матч принципиальный, мы не смотрим на соперника, нам нужны очки», — приводит слова Михайлиса пресс-служба КХЛ.



Напомним, «Барыс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на «Арене Балашиха» имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

«Авангард» потерпел третье поражение в четырёх матчах, уступив «Барысу»