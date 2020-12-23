Знарок — о матче с «Витязем»: счастье лежит на пятачке соперника

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги встречи с подольским «Витязем» (5:3).



«Два матча за два дня — это сложно. Вчера была хорошая встреча, мы старались до конца и не думали о том, что завтра будет новый матч. Это сложно в нашей ситуации, когда много травмированных. Чернов и Медведев? Они ещё не были готовы до конца к тому матчу, но они нам помогли. В прошлой встрече не получилось забить, в отличие от этой игры. Счастье лежит на пятачке соперника», — приводит слова главного тренера пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, московский «Спартак» обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 5:3 (3:1, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Олега Знарка.

«Спартак» в третий раз в сезоне обыграл «Витязь»