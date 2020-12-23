НХЛ опубликовала официальное расписание сезона-2020/2021

Национальная хоккейная лига опубликовала официальное расписание сезона-2020/2021 на своём сайте.
Расписание сезона НХЛ-2020/2021
Всего в сезоне планируется провести 868 матчей. Каждая команда в Восточном, Центральном и Западном дивизионах сыграет с каждой другой командой в своем дивизионе восемь раз, а каждая команда в Северном дивизионе сыграет с каждой другой командой своего дивизиона девять или десять раз.
Ранее совет директоров НХЛ и профсоюз игроков ратифицировали соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей начиная с 13 января 2021 года.
Предполагается, что в розыгрыш Кубка Стэнли попадут по четыре лучшие команды из каждого дивизиона, при этом первые два раунда пройдут внутри дивизионов. Таким образом, команды из разных дивизионов не смогут встретиться в плей-офф до финалов конференций.
- 24 декабря 2020
-
00:05
-
00:00
- 23 декабря 2020
-
23:42
-
23:36
-
23:21
-
22:37
-
22:23
-
21:55
-
21:49
-
21:43
-
21:15
-
21:01
-
20:41
-
20:33
-
20:19
-
20:13
-
19:42
-
19:29
-
19:23
-
18:28
-
17:45
-
17:34
-
17:30
-
16:59
-
16:17
-
15:35
-
15:10
-
14:47
-
14:21
-
14:00
-
13:43
-
13:30
-
13:01
-
12:55
-
12:42