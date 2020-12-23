НХЛ опубликовала официальное расписание сезона-2020/2021

Национальная хоккейная лига опубликовала официальное расписание сезона-2020/2021 на своём сайте.



Расписание сезона НХЛ-2020/2021



Всего в сезоне планируется провести 868 матчей. Каждая команда в Восточном, Центральном и Западном дивизионах сыграет с каждой другой командой в своем дивизионе восемь раз, а каждая команда в Северном дивизионе сыграет с каждой другой командой своего дивизиона девять или десять раз.

Ранее совет директоров НХЛ и профсоюз игроков ратифицировали соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей начиная с 13 января 2021 года.



Предполагается, что в розыгрыш Кубка Стэнли попадут по четыре лучшие команды из каждого дивизиона, при этом первые два раунда пройдут внутри дивизионов. Таким образом, команды из разных дивизионов не смогут встретиться в плей-офф до финалов конференций.