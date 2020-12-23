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НХЛ опубликовала официальное расписание сезона-2020/2021

НХЛ опубликовала официальное расписание сезона-2020/2021
Хоккей / НХЛ 0
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Национальная хоккейная лига опубликовала официальное расписание сезона-2020/2021 на своём сайте.

Расписание сезона НХЛ-2020/2021

Всего в сезоне планируется провести 868 матчей. Каждая команда в Восточном, Центральном и Западном дивизионах сыграет с каждой другой командой в своем дивизионе восемь раз, а каждая команда в Северном дивизионе сыграет с каждой другой командой своего дивизиона девять или десять раз.

Ранее совет директоров НХЛ и профсоюз игроков ратифицировали соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей начиная с 13 января 2021 года.

Предполагается, что в розыгрыш Кубка Стэнли попадут по четыре лучшие команды из каждого дивизиона, при этом первые два раунда пройдут внутри дивизионов. Таким образом, команды из разных дивизионов не смогут встретиться в плей-офф до финалов конференций.

НХЛ официально утвердила новый состав дивизионов на сезон-2020/2021
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