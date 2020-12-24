«Роснефть» построит современный спортивный комплекс для ЦСКА

«Роснефть» совместно с Министерством обороны РФ и Правительством Москвы приступает к строительству нового современного комплекса для ЦСКА, сообщается на официальном сайте «армейцев».
Комплекс будет включать многофункциональную арену и ряд других спортивных объектов на территории ЦСКА на Ленинградском проспекте. Вместимость арены составит не менее 10 тыс. зрителей. Мультифункциональные хоккейные площадки комплекса предназначены для организации учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований, в том числе международного уровня, включая чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию. Предусмотрена возможность трансформации основной арены для проведения баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров и других спортивных соревнований, а также культурно-массовых и концертных мероприятий. Продуманная схема движения и подъездов к зданию, удобные транспортные развязки, обустроенная подземная и надземная парковка, комфортные места для зрителей, которым, в том числе, будет обеспечен полный обзор из любой точки зала, — всё это выгодно отличает новый спортивный комплекс от нынешнего Ледового дворца.
Для зрителей также предусмотрены просторные гардеробные, вестибюли и фойе, буфеты (распределяются по уровням пропорционально количеству зрительских мест), спорт-бар и ресторан на уровне основной арены, медицинские пункты и детская игровая зона с комнатами матери и ребёнка, торговые киоски сувенирной продукции и Музей спортивной славы хоккейной команды ЦСКА (с отдельным входом для посещения в неигровые дни).
Предусмотрены отдельные зоны для команды ЦСКА и гостевых хоккейных команд КХЛ, оборудованные в соответствии с современными нормами и включающие просторные раздевалки, душевые, зал для разминки, комнаты отдыха, медицинский кабинет, отдельный игровой и многофункциональный спортивный зал.
На базе нового спортивного комплекса планируется организовать современную тренировочную базу Хоккейного Клуба ЦСКА с двумя катками и ареной вместимостью около 2 500 человек. В новом формате продолжит свою работу знаменитая спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) ЦСКА. Спортивная база школы будет оснащена современным инвентарём и оборудованием, позволяющим организовать эффективный учебный и тренировочный процесс.
Окончательное решение по проекту застройки территории будет принято после проведения публичных слушаний.
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