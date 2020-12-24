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Генеральный менеджер «Тампы» надеется, что Кучеров сможет восстановиться к плей-офф

Генеральный менеджер «Тампы» надеется, что Кучеров сможет восстановиться к плей-офф
Хоккей / НХЛ 0
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Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа прокомментировал травму российского нападающего Никиты Кучерова, из-за которой он пропустит сезон.

Брисбуа надеется, что форвард сможет восстановиться к плей-офф и помочь защитить титул.

«Никто не любит играть в хоккей больше, чем Никита Кучеров. Я знаю, как много он будет работать, чтобы вернуться как можно скорее», — добавил Брисбуа.

Напомним, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропустит весь сезон-2020/2021. Ему предстоит операция на бедре.

27-летний российский нападающий «Тампы» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 он сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».

Кучеров пропустит регулярный сезон-2020/2021 НХЛ, ему предстоит операция
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