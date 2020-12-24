Объявлен состав сборной России на выставочный матч с Канадой

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» опубликовала состав звеньев на выставочную встречу со сборной Канады.

Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);

Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков (А); Родион Амиров (А) — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин (К);

Даниил Чайка – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Илья Сафонов – Егор Чинахов;



Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Егор Спиридонов – Михаил Абрамов – Егор Афанасьев;

Роман Бычков – Егор Шеховцов; Василий Пономарёв – Захар Бардаков – Максим Грошев, Даниил Башкиров;

Напомним, что встреча состоится в Эдмонтоне в ночь с 23 на 24 декабря по московскому времени. Начало — в 1:55. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале и на официальной странице Первого канала в YouTube.