Объявлен состав сборной России на выставочный матч с Канадой
Пресс-служба сборной России в «Твиттере» опубликовала состав звеньев на выставочную встречу со сборной Канады.
Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);
Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков (А); Родион Амиров (А) — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин (К);
Даниил Чайка – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Илья Сафонов – Егор Чинахов;
Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Егор Спиридонов – Михаил Абрамов – Егор Афанасьев;
Роман Бычков – Егор Шеховцов; Василий Пономарёв – Захар Бардаков – Максим Грошев, Даниил Башкиров;
Напомним, что встреча состоится в Эдмонтоне в ночь с 23 на 24 декабря по московскому времени. Начало — в 1:55. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале и на официальной странице Первого канала в YouTube.
Россия — Канада: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 1:55 мск
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