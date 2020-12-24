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Стал известен состав сборной Канады на выставочный матч с Россией

Стал известен состав сборной Канады на выставочный матч с Россией
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Пресс-служба сборной Канады в «Твиттере» опубликовала состав звеньев на выставочную встречу со сборной России.

Девон Леви (Дилан Гаранд);

Боуэн Байрэм – Джейми Дрисдейл; Джек Куинн — Дилан Козенс — Кирби Дак;

Томас Харли – Брэйден Шнайдер; Дилан Холлоуэй – Алекс Ньюхук – Джейкоб Пеллетье;

Кайден Гуле – Джастин Бэррон; Коул Перфетти – Коннор Макмайкл – Пэйтон Кребс;

Кэидан Корчак – Джордан Спенс; Коннор Зари – Куинтон Байфилд – Доусон Мерсер, Райан Сузуки;

Напомним, что встреча состоится в Эдмонтоне в ночь с 23 на 24 декабря по московскому времени. Начало — в 1:55. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале и на официальной странице Первого канала в YouTube.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в период с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

Объявлен состав сборной России на выставочный матч с Канадой
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