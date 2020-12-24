Капитан молодёжной сборной Канады получил травму в выставочной игре с Россией

В эти минуты Эдмонтоне (Канада) проходит выставочная встреча перед стартом молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными России и Канады. Идёт третий период, сборная Канады ведёт в счёте – 1:0.

В третьем периоде встречи, 19-летний капитан молодёжной сборной Канады Кирби Дак ушёл в раздевалку после полученного повреждения руки. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист The Athletic Скотт Уилер.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в период с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

Напомним, что стартовый матч на турнире россияне проведут 26 декабря со сборной США.



