Ярослав Аскаров признан лучшим игроком в составе сборной России в матче с Канадой

В ночь с 23 на 24 декабря в Эдмонтоне (Канада) состоялась выставочная встреча перед стартом молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными России и Канады. Победу в матче одержали «кленовые листья» – 1:0.
По окончании встречи были объявлены лучшие игроки в составе каждой из команд. Так, в составе сборной России лучшим был признан 18-летний голкипер Ярослав Аскаров, отразивший 17 бросков за 2 периода. У канадцев также вратарь – Девон Леви, отыгравший встречу на ноль. На его счету 23 отражённых броска.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в период с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.
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