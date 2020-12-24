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Чинахов: расстроился, что не реализовал выход один на один, мы могли выигрывать матч

Чинахов: расстроился, что не реализовал выход один на один, мы могли выигрывать матч
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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19-летний нападающий сборной России Егор Чинахов прокомментировал поражение молодёжной сборной России в выставочной игре с Канадой (0:1) в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2021.

«Да, мы молодой командой сыграли хорошо на Кубке Карьяла. Сейчас добавились новые люди, мы тренировались и прошли сбор вместе, с каждой игрой будем добавлять в командных взаимодействиях.

Мы ещё в Москве провели небольшой «пузырь», все находятся равных условиях, стараемся больше общаться. Конечно, расстроился, что не реализовал выход один на один, мог забивать и мы могли выигрывать игру. Нужно относиться к моментам с лёгкой головой и тогда всё придёт.

Перед матчем группового этапа с США сперва разберём свою игру с канадцами и проведём работу над ошибками. Мы смотрели игру американцев с финнами. Будем настраиваться на победу», — передаёт слова Чинахова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России с минимальным счётом уступила Канаде в выставочной игре перед МЧМ-2021
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