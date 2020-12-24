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40-летний обладатель «Везины» 2010 года Райан Миллер продлил контракт с «Анахаймом»

40-летний обладатель «Везины» 2010 года Райан Миллер продлил контракт с «Анахаймом»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» продлил контракт с голкипером Райаном Миллером, сообщается в официальном «твиттере» клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

40-летний Миллер является обладателем «Везина Трофи» 2010 года, которая вручается лучшему голкиперу сезона. Также он занимает первое место в истории НХЛ по количеству побед для американских вратарей — 387. В феврале 2019 года он побил результат Джона Ванбизбрука, который держался на протяжении 17 лет.

В НХЛ Миллер выступал за «Баффало Сэйбрз», «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм». Принял участие в 780 встречах при 91,5% отражённых бросков и 2,62 пропущенной шайбы в среднем за матч. В межсезонье сообщалось, что американский голкипер рассматривал вариант с завершением карьеры.

Райан Миллер стал самым побеждающим американским вратарём в НХЛ
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