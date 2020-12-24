Провинции Канады просят НХЛ играть в «пузыре» или отложить начало сезона

Правительства пяти провинций Канады представили Национальной хоккейной лиге свои требования для того, чтобы разрешить проводить матчи регулярного чемпионата на территории страны.

Так, министерства здравоохранений провинций представили лиге два сценария, лишь после одобрения которых они могут дать разрешение на проведение соревнований. Первый вариант предусматривает пересмотр опубликованного расписания. «Нужно плотнее сгруппировать матчи в блоки, чтобы ограничить поездки между провинциями», — отметил врач из Альберты Дина Хиншоу.

Кроме того, необходимо увеличить количество тестов — власти требуют обязательное тестирование для родных и близких хоккеистов, которые будут находится с ними в тесном контакте. В настоящее время тесты для родственников игроков предусмотрены только во время тренинг-кемпа и в первые четыре недели регулярного чемпионата. Тестирование родственников будет происходить за счёт самих хоккеистов.

Второй вариант, на основании которого будет дано одобрение властей, — создание «пузыря». При этом со временем он может изменяться: первые полтора месяца быть полным, как это было во время плей-офф, а затем модифицироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. «Если какая-либо вариация «пузыря» будет для НХЛ невозможной, мы бы рекомендовали лиге отложить начало сезона, пока уровень заболеваемости не снизится», — отметила доктор Хиншоу.

Ни у хоккеистов, ни у НХЛ нет желания открывать сезон в условиях «пузыря». Ожидается, что лига даст ответ в ближайшее время.