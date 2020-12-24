Мэтисон — о матче России и Канады: вполне возможно, это была прелюдия к финалу МЧМ

Обозреватель Edmonton Journal Джим Мэтисон поделился мнением о контрольном матче молодёжных сборных Канады и России (1:0).

«Это был контрольный матч, но, вполне возможно, это была прелюдия к финалу МЧМ, который состоится 5 января. Команды не играли в течение 10 дней, когда вошли в «пузырь», и это чувствовалось. Канада забила единственный гол после дальнего броска защитника Драйсдейла, но через несколько минут потеряла своего капитана Кирби Дака. Похоже, он повредил запястье, ударившись во время силового приёма против Ильи Сафонова. Дилану Козенсу и Джеку Куинну предстояло доигрывать матч без привычного партнёра. Если у Дака серьёзная травма, то это наносит приличный удар по перспективам канадской команды, это может дорого стоить.



Увы, по правилам «пузыря», добавлять игроков в команду нельзя, и если Дак выбыл, то заявить вместо него другого хоккеиста не получится. У Канады глубокий состав, но Дак — это игрок НХЛ, который играл по 20 минут за матч за «Чикаго» в нынешнем плей-офф. Впрочем, у Андре Туриньи есть и другое оружие в арсенале. Возможно, он переместит с фланга в центр Куинтона Байфилда, а Козенс будет играть справа. Байфилд был настоящей силой, вступая в силовую игру с любым из соперников.



Шесть недель назад молодёжь Игоря Ларионова выиграла Кубок Карьяла у взрослых соперников, так что у россиян намного меньше «ржавчины», чем у канадцев, которые не играли официальных матчей с марта. Несмотря на это, Канада сыграла здорово, а Девон Леви был так же горяч, как и Ярослав Аскаров. Леви «ограбил» Егора Чинахова, который не реализовал выход один на один в концовке матча», — так охарактеризовал игру Мэтисон.