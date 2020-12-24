Генменеджер «Вашингтона» высказался о ситуации с новым контрактом Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о ситуации с новым контрактом капитаном команды Александра Овечкина.

«Пока статус-кво. Нужно дождаться момента, когда откроется тренировочный лагерь „Вашингтона“, и от этого мы будем отталкиваться. Мы хотим, чтобы Алекс вернулся. В начале года мы уже обсуждали эту тему, и я надеюсь, что мы сможем подписать этот контракт. Надеюсь, у нас будет возможность во время лагеря поговорить с Овечкиным о продлении договора. Мы планировали сделать это с конца прошлого сезона, и в наших намерениях ничего не изменилось», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Александр Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду, вручаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.