Фетисов: победа на Кубке Карьяла говорит об уровне соперников. Эта ситуация из ряда вон

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата мира—2021, который пройдёт с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне.
«К сожалению, в этом году МЧМ будет не совсем обычным, более непредсказуемым. Всё-таки во многих странах не проводились чемпионаты, молодые парни остались без игровой практики. Мы видели, что даже североамериканские команды два раза уходили на карантин. В условиях минимальной подготовки на первый план выйдут эмоции. У нас в этом случае есть преимущество, ведь команда смогла провести даже один официальный мини-турнир. Она достаточно обученная.
Победа на Кубке Карьяла — хороший результат, но это также говорит и об уровне наших соперников. Всё-таки ни в одном игровом виде спорта ни одна молодёжная команда, какой бы талантливый тренер ею ни руководил, не может обыгрывать национальные сборные. Так что эта ситуация из ряда вон», — цитируют Фетисова «Известия».
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