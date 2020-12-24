Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фетисов: победа на Кубке Карьяла говорит об уровне соперников. Эта ситуация из ряда вон

Фетисов: победа на Кубке Карьяла говорит об уровне соперников. Эта ситуация из ряда вон
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата мира—2021, который пройдёт с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне.

«К сожалению, в этом году МЧМ будет не совсем обычным, более непредсказуемым. Всё-таки во многих странах не проводились чемпионаты, молодые парни остались без игровой практики. Мы видели, что даже североамериканские команды два раза уходили на карантин. В условиях минимальной подготовки на первый план выйдут эмоции. У нас в этом случае есть преимущество, ведь команда смогла провести даже один официальный мини-турнир. Она достаточно обученная.

Победа на Кубке Карьяла — хороший результат, но это также говорит и об уровне наших соперников. Всё-таки ни в одном игровом виде спорта ни одна молодёжная команда, какой бы талантливый тренер ею ни руководил, не может обыгрывать национальные сборные. Так что эта ситуация из ряда вон», — цитируют Фетисова «Известия».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020