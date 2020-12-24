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Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал заключение контракта с Конором Шири

Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал заключение контракта с Конором Шири
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал заключение контракта с нападающим Конором Шири.

«Он сможет повысить конкуренцию в линии атаки команды, увеличит глубину состава, даст нам возможность для манёвра», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.

Прошлый сезон Шири начинал в составе «Баффало», за который он провёл 55 встреч, набрав 19 (9+10) очков при показателе полезности «-4». Ещё восемь матчей в сезоне-2019/2020 он провёл за «Питтсбург», отметившись одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами с коэффициентом полезности «-1».

Всего в НХЛ на счету 28-летнего форварда 325 матчей, в которых он набрал 150 (72+78) очков с коэффициентом полезности «+2».

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